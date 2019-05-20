Lojistik merkeziyle farklı pazarlara açılacaklar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş, kısa süre önce faaliyete geçen 1,9 milyon ton taşıma kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine sahip Türkoğlu Lojistik Merkezi sayesinde yeni pazarlara açılacak.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla tekstil, metal mutfak eşyaları, enerji, gıda, kağıt sanayisi ve çimento sektöründe Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, 125 ülkeye ihracat yapan 300'den fazla ihracatçı şirketi, 150 bin kişilik istihdam ordusuyla Türkiye'nin ekonomisine güç katıyor.

Türkiye'nin makro hedeflerine en çok katkıyı sağlayan iller arasında yer alan Kahramanmaraş'taki sanayiciler, kavuştukları Türkoğlu Lojistik Merkezi'yle yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Geçen haftalarda ilk sevkiyatın yapıldığı merkez sayesinde kentte ve bölgede üretilen ürünler, İskenderun ve Mersin limanlarına aktarılarak doğrudan ihraç yapılacak ülkelere gönderilecek.

- "6 milyar dolar ticaret kapasitesine sahip"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeni bir limana kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkoğlu Lojistik Merkezinin hem Kahramanmaraş'ın hem de bölge için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Zabun, İskenderun Limanı'na başlayan konteyner sevkiyatının ilerleyen günlerde Mersin Limanı'na da yapılacağını belirtti.

Zabun, şunları kaydetti:

"Türkoğlu Lojistik Merkezi ile ekonomimiz ve özellikle ihracat adına önemli bir katma değer sağlanacak. Yeni pazarlara ulaşmak için büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş oluyoruz. Türkoğlu Lojistik Merkezi, 805 bin metrekare lojistik alan sağlamakta ve yıllık 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi ile yaklaşık 6 milyar dolar ticaret kapasitesine sahip. Ülkemizde yapılmakta olan 21 lojistik merkezi arasında en önemlilerden birisi olarak kalkınmada çok önemli bir itici güç oluşturacak."

Zabun, Kahramanmaraş'ta üretilen ürünlerin buradan doğrudan ihraç edilmesinin önemine işaret ederek, ihracat kalitesine sahip birçok ürünün Kahramanmaraş'tan yurt dışına gönderilerek katma değerin şehirde kalması bakımından lojistik merkezini çok önemli bulduklarını vurguladı.

Lojistik merkezin, Kahramanmaraş ve bölgesinin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolünü artıracağını dile getiren Zabun, şöyle devam etti:

"Türkoğlu Lojistik Merkezi Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya gibi pazarlara yönelik ihracat kapısı olma potansiyelini taşımaktadır. Başka bir önemli yanı ise lojistik sektörünün ana omurgasını oluşturan lojistik merkezler, ekonomimizin rekabet gücünü artırmakla birlikte kent içi trafiğin rahatlamasını sağlıyor ve kentlere yeni yaşam alanları kazandırıyor. Bu da Kahramanmaraş için çok önemli."

Zabun, Türkoğlu Lojistik Merkezinden sanayicilerin, lojistik firmalarının, toptancılar ve kobilerin, konteyner depolama alanı, sevkiyat, yükleme-boşaltma gibi alanlardan hizmet almak suretiyle yararlanabileceğini sözlerine ekledi.