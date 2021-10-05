Lojistik ödülleri heyecanı başladı

Atlas Lojistik Ödülleri 2021 yarışmasında heyecan başladı. Sektörün en prestijli ödülü haline gelen ve bu yıl 12’incisi düzenlenen yarışmada, Atlas’a sahip olmak için her zaman olduğu gibi yine lojistik dünyasından önde gelen firmalar ve profesyoneller yarışacak.

Yarışmayla ilgili bir açıklama yapan ve “Prestiji her geçen yıl daha da artan ve kesintisiz olarak devam eden yarışmamızın ödül töreninin, 2021 yılında yeniden fiziksel ortamda yapılacağının müjdesini vermek istiyorum” diyen Ödül Komitesi Başkanı İlker Altun, “2020 yılında dijital ortamda son derece başarılı bir ödül organizasyonu gerçekleştirmiştik. Ancak taşımacılık ve lojistik endüstrisinin 12 yıldır kesintisiz olarak devam eden ulusal ölçekteki en prestijli ödülü Atlas, daha önceki yıllarda da alışılageldiği gibi bu yıl sahiplerine yine EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans Fuarı’nın ev sahipliğinde yapılacak ödül töreniyle ulaşacak. Bu durum bizleri de son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.” diyerek şöyle devam etti:

“Zorlu ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdürmeyi başaran tüm firmalar aslında ödülü hak ediyor. Ancak Lojistik Ödülü Atlas’ı almak için öncelikle başvuru yapmak yani aday olmak gerekiyor. Atlas Lojistik Ödülleri kurumsal kategoride her yıl geliştirilen kriterler, puanlamalar ve çok önemli isimlerden oluşan saygın jürimiz tarafından yapılan değerlendirmelerle sahipleriyle buluşuyor. Ayrıca diğer önemli kategorimiz online yarışmamızda da tamamen internet ortamında sektör profesyonelleri ve lojistik sektörünün diğer paydaşları tarafından önerilen adayların yine internet sitemizden oylaması sonucunda sektörün en beğenilenleri belirleniyor. Sektörün paydaşları tarafından hayata geçirilen projelerin jüri oylarıyla ödüllendirildiği kategorimize de ilgi büyük. Tüm lojistik sektörünü üç ana kategorimizde de yarışmaya davet ediyorum. Atlaslar lojistik sektörüyle buluşmayı bekliyor.”

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.

Lojistik Ödülleri 2021 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.