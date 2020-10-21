Lojistik Oscarları için başvurular başladı

Bu yıl 11. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması, dijital ortamda gerçekleşiyor. Bugüne kadar EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans Fuarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni de dijital ortamda gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ve ‘Taşımacılık ve lojistik sektörü, salgın günlerindeki özverili çabasıyla ödülü her zamankinden daha fazla hak etti’ diyen Ödül Komitesi Başkanı İlker Altun, şunları söyledi:

“Salgın sürecinde hayatın her alanında değişiklikler yaşandı. Salgının tüm etkinlikler açısından bazı etkileri olsa da Lojistik Ödülleri Yarışması’nın pek çok aşaması zaten dijital ortamda gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle bizim açımızdan büyük bir değişiklik söz konusu değildir. Yarışmamızda başvurular ilk günden bu yana dijital ortamda alınıyor ve bilgiler online olarak toplanıyordu. Ancak bugüne kadar fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz sonuçların açıklanmasını ve ödül törenimizi dijital bir platform üzerinden gerçekleştireceğiz.”

İlker Altun, yarışmanın geneline ilişkin olarak şöyle devam etti:

“Taşımacılık ve lojistik endüstrisinin ulusal ölçekteki en prestijli ödülü Atlas, bu yıl da sahiplerine ulaşacak. Sektörümüzün medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının son derece değerli katkıları ile 10 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğümüz Lojistik Ödülleri Yarışması ve onun artık sektörün Oscar’ı durumuna gelmiş olan ödülü Atlas, her yıl geliştirilen kriterler ve kategorilerde sahiplerini bulmaya devam edecek.

Her birisi sektörümüzde söz sahibi olan etkin ve saygın bir jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle sonuca ulaşılan yarışmanın katılımcıları da Türkiye’nin önde gelen şirket ve yöneticilerinden oluşuyor. Tüm bu elit kitleyi, bu yıl da Türkiye’nin uluslararası düzeyde bilinirliği sahip Lojistik Ödülleri Yarışması ve onun ödülü Atlas’ı almak için yarışmaya davet ediyorum. Bu ödül, fırsat eşitliğini en üst düzeyde gözeten bir değerlendirme süreci ile gerçekleştirilen yarışmamıza başvurarak kazanılabilir.”

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor. Lojistik Ödülleri 2020 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.