Lojistikçilere ödül duyurusu

Erkeskin: “Atlas Lojistik Ödülleri 11 Yıldır Sektörün Prestij Sembolü”

Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Atlas Lojistik Ödülleri Jüri üyesi Turgut Erkeskin; “11 yıldır aralıksız devam eden Atlas Lojistik Ödülleri sektörümüz için prestij sembolü olmaya devam ediyor” dedi.

Yarışma sürecinin devam ettiğini ve sektörün yarışmaya her yıl olduğu gibi yine ilgi ile yaklaştığını ifade eden Turgut Erkeskin; “Bu durum sektörümüz adına bizi memnun ediyor. Çünkü özellikle bu yıl dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde çok başarılı operasyonlar gerçekleştiren, salgın döneminin getirdiği çeşitli zorluklar yetmezmiş gibi artık kronikleşen geçiş belgelerinin yetersizliği, yükselen maliyetler, gemi ve uğrak iptalleri, uçak seferlerinin yetersizliği ve daha birçok sorunuyla mücadele ederek başarı öyküleri yazan sektörümüzü Atlas gibi prestijli bir ödülle buluşturma imkanına sahip oluyoruz.” dedi.

Online Yarışma Kategorisinde Aday Gösterme Süresi Uzatıldı

Yarışmaya başvuru aşamaları hakkında da detayları paylaşan Erkeskin şöyle devam etti: “Sektörümüzün en prestijli ödülü Atlas Lojistik Ödülleri’ne başvurularda zaman daralıyor. Organizasyon tarafından alınan yeni bir kararla online yarışma kategorisi için son başvuru tarihi 13 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı. Firma verileri ile başvuru yapılan kurumsal kategori için son tarih ise daha önceden de açıklandığı gibi 4 Aralık 2020 belirlendi. Hayata geçirilmiş projelerin jüri tarafından değerlendirileceği kategorimize başvuru için de son tarih 4 Aralık 2020’dir.”

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor. .