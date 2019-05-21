Lokman Hekim'den vatandaşlara

ANKARA (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubunca, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara süt dağıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara süt ikram edildi.

Sütün insan sağlığı için önemine vurgu yapılan etkinlikte, gazlı içecekler yerine sütün tercih edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Sütün faydalarına ilişkin broşürler dağıtılan etkinlikte, anne ve babalara, çocuklarına her gün süt içirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.