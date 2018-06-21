Lonca Girişimcilik Merkezi ikinci dönemde 9 startup'ı destekliyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün, fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere destek olmak amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi'nde ikinci dönem başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 400'ün üzerinde başvuru arasından seçilen 9 startup, server bulut desteği, ofis kullanımı, API konusunda uzman mentorluk desteği, yatırım fonu başvurusunda öncelik, yatırım networkleri ile işbirliği gibi birçok imkandan faydalanıyor.

Kuveyt Türk'ün, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek olmak amacıyla Eylül 2017 tarihinde Workinton ile iş birliği yaparak kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem eğitimlerine başladı.

Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde, 400'ü aşan başvuru arasından jüri tarafından belirlenen 9 yeni girişimci ekibe destek veriyor.

Lonca'nın ikinci döneminde, ilk dönemden farklı olarak, ürünü hazır olan ve/veya müşteriye gitmeye hazırlanan girişimlere öncelik verildi.

Workinton'un 14 merkezinde çalışmalarına başlayan startup'lar, hem Kuveyt Türk üst yönetimi ve çalışanlarının hem de sektör uzmanlarının mentorluk desteğini alıyor.

Startup'lar, Türkiye ve dünyanın önemli şirketlerinden server bulut desteği, mesleki eğitim, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği, API konusunda özel mentorluk, yatırım fonu başvurusunda öncelik, diğer yatırım networkleriyle işbirliği, kurumsal satın alma süreçlerine dahil olma gibi birçok imkan ve fırsattan faydalanıyor.