Lonca Girişimcilik Merkezi ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere destek olmak amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, 6 ay süren eğitim ve mentorluk desteğinin ardından ilk mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, girişimcilik ve startup ekosistemine güçlü destek verdiklerini belirterek, Türkiye ekonomisinin gelişimi için girişimciliğin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Bu nedenle girişimcilik ekosistemiyle ve startup'larla uzun süredir ilgilendiklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak inovasyon ve teknoloji odağımızda yer alıyor. Girişimciliğin de bu ruhla örtüştüğüne inanıyoruz ve bu dünyada aktif şekilde yer almak istiyoruz. Girişimcilik ekosisteminin içinde yer alarak müşterilerimize sunduğumuz katma değerli ürün ve hizmetleri hem sayısı hem de kalitesini artırabileceğimizi düşünüyoruz. Her yıl üç başvuru dönemiyle en az 30 girişimi ve yaklaşık 100 girişimciyi desteklemeyi hedefliyoruz. Mart ayından itibaren Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile startup'lara verdiğimiz desteği yatırımla da sürdüreceğiz." diye konuştu.



- "Gençlerimizi ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için hazırladık"



Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena da bankacılık sektörü ile ortak çalışma alanlarındaki sektörler arasındaki iş birliğinin en nadide örneklerinden biri olan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde, genç girişimcileri ağırlamaktan ve onlara destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İş fikrinin özgünlüğü kadar ölçeklendirilebilmesinin de büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Massena, Workinton bünyesindeki üç kuluçka merkezinden ikisinde, ilk mezunları vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Massena, "Teknoloji odaklı ve sürdürülebilir iş fikirleri olan gençlerimizi ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için hazırladık." dedi.



- Genç girişimcilerden ilham veren projeler



Yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Kuveyt Türk'ün Workinton iş birliğiyle Eylül 2017'de kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi'nde, yaklaşık altı ay boyunca finans, yönetim, satış ve pazarlama başta olmak üzere birçok konuda mentorluk ve danışmanlık desteği alan genç girişimciler, yatırım almaya hazır hale geldi.

Genç girişimciler, Lonca Günü'nde faaliyet alanlarına ilişkin mezuniyet sunumlarını gerçekleştirdi.