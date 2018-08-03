Lonca Girişimcilik Merkezi üçüncü dönem başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk tarafından Workinton iş birliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi'nde üçüncü dönem başvuruları alınmaya başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenip geliştirilmesi ve ticari faaliyete dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla hayata geçirilen projenin üçüncü döneminde en az 10 yeni girişime destek verilmesi amaçlanıyor.

www.loncagirisim.com adresi üzerinden genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride yapılabilen başvurular, 9 Eylül'e kadar sürecek.

Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar (machine learning), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), oyun geliştirme veya görüntü işleme üzerine bir projeye sahip olan tüm girişimciler başvurabiliyor.

FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, kitle fonlama gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeler değerlendiriliyor. Başvurularda, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriter gözetilerek değerlendirme yapılıyor.





- Uluslararası yarışmalara katılım şansı





Lonca Girişimcilik Merkezi'ne yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen girişimci ekiplere 6 ay boyunca destek sağlanıyor. Proje kapsamında startup'lara eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, 10 bin TL'ye kadar hibe desteği, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech'ler için API gibi birçok ayrıcalığın yanı sıra girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme imkanı da sunuluyor.

Ayrıca Lonca girişimcileri, startup'lara yatırım amacıyla Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

Workinton iş birliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde, girişimcilere Workinton'un İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki 15 farklı lokasyonunda uygun çalışma ortamları sağlanıyor. 6 ayın sonunda topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağı düşünülen uygulamalardan bazıları Kuveyt Türk tarafından projelendirilip iş süreçlerine dahil ediliyor.

Ayrıca, KOBİ ya da ticari müşterilere yönelik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin, ilgili müşteri kitlesiyle buluşmasına ve onlara satış yapmasına yardımcı olunuyor. İlk döneminde 10 girişimciye destek veren Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci döneminde 400 başvuru arasından kabul ettiği 9 girişimci ekiple halihazırda eğitimlere devam ediyor. Lonca Girişimcilik Merkezi, üçüncü dönemde 11 girişimci seçmeyi hedefliyor.