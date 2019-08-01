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Londra Borsası'ndan 27 milyar dolarlık satın alma

- Londra Borsası, halihazırda Bloomberg'in en büyük rakibi konumunda olan Refinitiv'in 27 milyar dolar karşılığında satın alındığını duyurdu - Londra Borsası Başkanı Don Robert: - "Bu satın alma, Londra Borsası'nın stratejik önemi açısından dönüm noktası niteliğinde"

Londra Borsası'ndan 27 milyar dolarlık satın alma
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LONDRA (AA) - Londra Borsası (LSE), şirketler, bankalar ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'i 27 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Londra Borsası'ndan yapılan açıklamada, haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'in borçları da dahil olmak üzere 27 milyar dolar (22 milyar sterlin) karşılığında satın alındığı belirtildi.

Londra Borsası Başkanı Don Robert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu satın alma Londra Borsası'nın stratejik önemi açısından dönüm noktası niteliğinde." ifadesini kullandı.

Blackstone Group, geçen yıl Thomson Reuters'ın finansal ve risk biriminini (yüzde 55 hissesini) 20 milyar dolara satın almış ve adını Refinitiv olarak değiştirmişti.

Refinitiv, eski New York Valisi ve milyarder Michael Bloomberg'in sahibi olduğu Bloomberg terminallerinin en büyük rakibi konumunda bulunuyor.

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BloombergFinansIngiltereRefinitiv
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