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Londra Brexit’e rağmen dünyanın en büyük finans merkezi

- Z/Yen Küresel Finans Merkezi Endeksine göre Londra, dünyanın en büyük finans merkezleri sıralamasında ilk sırada yer aldı

Londra Brexit’e rağmen dünyanın en büyük finans merkezi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra, Avrupa Birliğinden (AB) çıkış sürecine (Brexit) rağmen dünyanın en büyük finans merkezi konumunu korumaya devam ediyor.

Z/Yen Küresel Finans Merkezi Endeksi’ne (GFCI) göre Londra, 92 şehrin yer aldığı küresel finans merkezleri listesinde 780 puanla dünyanın en büyük finans merkezi olarak ilk sırada yer alıyor.

En büyük küresel finans merkezleri sıralamasında New York 756 puanla ikinci, Hong Kong 744 puanla üçüncü sırada yer aldı. Singapur 742 puanla dördüncü, Tokyo 725 puanla beşinci, Şangay 711 puanla altıncı, Toronto 710 puanla yedinci, Sidney 707 puanla sekizinci , Zürih 704 puanla dokuzuncu ve Beijing 703 puanla 10.sırada yer aldı.

Londra finans merkezlerine ilişkin puanlamada bu yıl sadece iki puan kaybederken, New York, ABD’nin ticaret politikalarının değişebileceğine ilişkin endişelerle 24 puan kaybetti.Fakat her iki şehir de listede bir önceki endeksteki yerlerini korudu.

Dünyanın en büyük finans merkezleri sıralamasında bu yıl ilk 10 içerisinde, Hong Kong bir basamak, Şangay yedi , Toronto üç , Zürih iki , Beijing altı basamak yükseldi.

En büyük ilk 10 finans merkezi içerisinde sadece Singapur bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya düştü.

Küresel finans merkezleri sıralamasında Frankfurt 11, Montreal 12, Melbourne 13, Lüksemburg 14, Cenevre 15, San Francisco 16, Vancouver 17, Dubai 18, Boston 19, ve Shenzhen 20'nci sırada yer aldı.

İstanbul ise küresel finans merkezleri içerisinde bir önceki endekse göre puanını 8 puan artırarak 617’ye yükseltmesine rağmen genel sıralamada 12 sıra gerileyerek 78'inci sırada yer aldı.

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