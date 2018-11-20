Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya partnerday vantara Hitachi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Londra metro trenlerini Alman şirket yenileyecek

- Siemens Mobility ile Londra Metrosu arasında 94 yeni nesil tren alımı için 1,54 milyar avroluk sözleşme imzalandı - Siemens Mobility tarafından üretilecek yeni trenler, Londra Metro’sunda hizmet vermekte olan 1970’li yıllarda yapılan trenlerin yerini alacak

Londra metro trenlerini Alman şirket yenileyecek
banner17

BERLİN (AA) – Siemens Mobility ile Londra Metrosu (London Underground - LUL) 94 yeni nesil tren alımı için 1,54 milyar avro değerinde sözleşme imzalandı.

Siemens Mobility tarafından yapılan açıklamada, "Alman şirketi ile İngiltere'nin başkenti Londra’da kentsel raylı sistemlerden sorumlu Londra Ulaşım’ın (TfL) alt kuruluşu olan Londra Metrosu arasında 1,54 milyar avro değerinde 94 yeni nesil tüp tren üretimi için bir sözleşme imzalandı." denildi.

Siemens Mobility tarafından üretilecek yeni trenler, Londra Metro’sunda hizmet vermekte olan 1970’li yıllarda yapılan trenlerin yerini alacak.

Teslimi 2023’te başlayacak olan trenler, daha geniş, klimalı ve erişebilirliği artırılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Sabrina Soussan, yeni trenlerin önemli ölçüde geliştirilmiş yolcu deneyimi sunacağını belirterek, “Trenlerin en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik vermesini sağlamak için onların kullanılma süresi boyunca da Londra Metro’sunu destekleyeceğiz.” yorumunu yaptı.

Siemens daha önce yaptığı açıklamada da İngiltere’de yerel üretimi desteklemek için planlarının bulunduğunu, 700 kişilik istihdam oluşturacağını duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
LondraMetroSiemens Mobility
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1