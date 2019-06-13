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LPG gümrük işlemleri

ANKARA (AA) - Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde...

LPG gümrük işlemleri
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ANKARA (AA) - Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:98) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Zonguldak Gümrük Müdürlüğü, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak belirlendi.

Böylece, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemleri Alanya, Aliağa, Beylikdüzü Akaryakıt, Giresun, İsdemir, Körfez Petrokimya, Mersin Akaryakıt, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.

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