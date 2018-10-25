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LPG ithalatı ağustosta azaldı

- Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 311 bin 726 ton oldu

LPG ithalatı ağustosta azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalışla 311 bin 726 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ağustos Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Nijerya, Kazakistan, Libya, İtalya ve Ukrayna oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 311 bin 726 tona düştü.

Ağustosta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,6 azalarak 45 tona geriledi. Söz konusu ihracatın tamamı Türkiye Serbest Bölgesine yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 12,7 artışla 95 bin 616 tona yükseldi.

- LPG satışı arttı

Ağustosta tüplü LPG satışı yüzde 2,58 azalırken, dökme LPG satışında yüzde 22,48 ve otogaz satışında yüzde 6,91 artış görüldü. Böylece iç piyasaya yapılan toplam LPG satışı yüzde 5,56 arttı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta 71 bin 577 ton tüplü LPG, 12 bin 31 ton dökme LPG ve 342 bin 279 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,37 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,81 ile tüplü LPG, yüzde 2,83 ile de dökme LPG izledi.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiEPDKLPG
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