LPG ithalatı ekimde azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 azalarak 252 bin 122 tona indi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Kazakistan, Rusya, ABD, Ukrayna ile Santa Kitts ve Nevis oldu.



Türkiye'nin LPG ithalatı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 azalarak, 252 bin 122 tona geriledi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 0,15 artışla 76 bin 432 tona yükseldi.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 227,93 artarak 19 bin 763 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, Tunus, Bulgaristan, Santa Kitts ve Nevis ile Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

- Toplam LPG satışı azaldı

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ekimde tüplü LPG satışı yüzde 0,09 artarken, dökme LPG satışı yüzde 44,53 azaldı. Bu dönemde otogaz satışlarında görülen yüzde 0,48'lik artışa rağmen toplam LPG satışı yüzde 1,87 düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekim ayında 69 bin 300 ton tüplü LPG, 9 bin 911 ton dökme LPG ve 267 bin 276 ton otogaz olmak üzere, toplam 346 bin 488 ton LPG satışı gerçekleştirildi.



LPG pazarında yüzde 77,14 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 20 ile tüplü, yüzde 2,86 ile de dökme LPG izledi.