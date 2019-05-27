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LPG ithalatı martta azaldı

- Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,03 azalarak 248 bin 343 tona indi

LPG ithalatı martta azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,03 azalarak 248 bin 343 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Norveç, Rusya, İngiltere ve Libya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,03 azalarak 248 bin 343 tona düştü.

Martta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da yüzde 56,89 azalarak 10 bin 781 tona indi. İhracat Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Türkiye Serbest Bölge, Suriye ve Singapur'a yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 7,44 artışla 78 bin 518 tona çıktı.

- LPG satışı azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 57 bin 52 ton tüplü LPG, 7 bin 408 ton dökme LPG ve 254 bin 685 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı martta yüzde 11,24, dökme LPG satışı yüzde 30,79, otogaz satışı ise yüzde 0,37 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 3,47 azaldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,80 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 17,88 ile tüplü LPG, yüzde 2,32 ile de dökme LPG izledi.

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