Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu
“hepsiyurtdışından“, Türk tüketicisinin hizmetinde
İşte “hepsiyurtdışından“!
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı

LPG ithalatı mayısta azaldı

- Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 azalarak 277 bin 326 tona geriledi

LPG ithalatı mayısta azaldı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,81 azalarak 277 bin 326 tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, İngiltere, Rusya, Ekvator Ginesi ve Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 azalarak 277 bin 326 tona geriledi.

Mayısta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,24 azalarak 7 bin 221 tona indi. İhracat, İsviçre, Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 35,3 artışla 101 bin 604 tona çıktı.

- LPG satışı azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 65 bin 973 ton tüplü LPG, 10 bin 448 ton dökme LPG ve 263 bin 98 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı mayısta yıllık bazda yüzde 3 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 19,29 arttı. Otogaz satışı ise yüzde 2,06 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 2,06 azalmış oldu.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 77,49 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 19,43 ile tüplü LPG, yüzde 3,08 ile de dökme LPG izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
LPGMayısTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5