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LPG ithalatı nisanda yüzde 0,6 azaldı

- Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 255,9 bin ton oldu

LPG ithalatı nisanda yüzde 0,6 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalışla 255 bin 878 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Nisan ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya, Romanya, İsviçre, Libya ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 azalışla 255 bin 878 tona düştü.

Nisanda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 azalarak 9 bin 158 tona geriledi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Yunanistan, Suriye ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Aynı dönemde LPG üretimi ise yüzde 38,9 azalışla 59 bin 350 ton oldu.

- Otogaz satışında artış

Nisanda tüplü LPG satışı yüzde 5,8 ve dökme LPG satışı yüzde 49,4 azalırken, otogaz satışlarında yüzde 9,1 artış oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda 60 bin 720 ton tüplü LPG, 10 bin 590 ton dökme LPG ve 267 bin 47 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 78,9 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile tüplü, yüzde 3,1 ile de dökme LPG izledi.

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Anahtar Kelimeler:
LPGEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Nisan 2018
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