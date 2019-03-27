LPG ithalatı ocakta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,35 azalarak 241 bin 603 tona indi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Kazakistan, ABD, Norveç, Rusya ve İngiltere oldu.



Türkiye'nin LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,35 azalarak 241 bin 603 tona geriledi.



Ocakta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da yüzde 45,88 azalarak 15 bin 963 tona düştü. İhracat, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.



Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 12,92 artışla 82 bin 287 tona çıktı.



- LPG satışı azaldı



Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta 55 bin 909 ton tüplü LPG, 7 bin 523 ton dökme LPG ve 242 bin 364 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı ocakta yüzde 7,03, dökme LPG satışı yüzde 20,26, otogaz satışı yüzde 1,37 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 3,01 geriledi.



Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,26 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,28 ile tüplü LPG, yüzde 2,46 ile de dökme LPG izledi.