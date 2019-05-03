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LPG ithalatı şubatta azaldı

- Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,66 azalarak 181 bin 384 tona geriledi

LPG ithalatı şubatta azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,66 azalarak 181 bin 384 tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Rusya, İngiltere, Libya ve Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,66 azalarak 181 bin 384 tona geriledi.

Şubatta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da yüzde 48,03 azalarak 4 bin 859 tona düştü. İhracat, İsviçre, Lübnan, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 30,58 artışla 79 bin 664 tona çıktı.

- LPG satışı azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta 52 bin 829 ton tüplü LPG, 7 bin 163 ton dökme LPG ve 226 bin 466 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı şubatta yüzde 3,32, dökme LPG satışı yüzde 37,11 azalırken otogaz satışı yüzde 1,55 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 0,89 azaldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,06 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,44 ile tüplü LPG, yüzde 2,50 ile de dökme LPG izledi.

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