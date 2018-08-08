LPG tüpü üreticisi EVAS'ın yeni üretim tesisi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - SHV Energy Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, "1963 yılında kurulan EVAS 2018 sonu itibariyle yıllık 2 milyon tüp üretimiyle 250 milyon lira ciroya ulaşacak bir şirket." dedi.

SHV Energy bünyesinde yer alan İpragaz'ın grup şirketi olan LPG tüpü üreticilerinden EVAS'ın yeni üretim tesisi EVAS Butik'in açılışında konuşan Aratay, EVAS'ın 3 tesisinde toplam 478 farklı tüp üretimi gerçekleştirdiğini, bu kabiliyete sahip dünyada 3 firmadan birisi olduklarını belirtti.

2019 dahil EVAS'ın tüm siparişlerini sattığının altını çizen Aratay, "EVAS olarak 2020 yılı için sipariş alıyoruz." ifadesini kullandı.

1963 yılında kurulan EVAS'ın 2018 sonu itibariyle yıllık 2 milyon tüp üretimiyle 250 milyon lira ciroya ulaşacak bir şirket olduğunu kaydeden Aratay, EVAS'ın satışlarının yüzde 88'ini ihraç ettiğini belirtti.

Üretimlerinin yaklaşık yüzde 90'ını 5 kıtada 72 ülkeye ihraç ettiğini belirten Aratay, "10'dan fazla ülkede de pazar lideri olan EVAS, aktif olduğu pazarlardaki yaklaşık yüzde 5'lik pay ile global pazarın da en büyük 5 tüp üreticisinden birisidir." açıklamasında bulundu.

Aratay, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda yaklaşık yüzde 150'lik büyüme gerçekleştiren EVAS, aynı dönemde ihracatta kaydettiği yüzde bine yakın büyüme ile oldukça önemli bir başarıya imza atmıştır. Küresel arenadaki bu çok önemli başarının ardında, büyük bir azim ve istikrar yatıyor. Yeni açtığımız bu tesis ile birlikte bu başarının gelecekte çok daha önemli noktalara taşınacağına inancımız tamdır. Küresel standartlarda üretimi, ileri teknolojisi, yüksek kalitesi, üstün Ar-Ge gücü ve üretim kabiliyeti, çevikliği ile EVAS'ın bir sonraki hedefi ise dünya liderliğidir."





- "EVAS Butik, EVAS'ın üretim kapasitesini yıllık 2 milyon 500 bin adede çıkaracak"





EVAS Genel Müdürü Emrah Sak da EVAS Butik'in, EVAS MASS ve EVAS Ankara'nın dışında EVAS'n 3. üretim tesisi olduğunun altını çizdi.

Sak, "Toplam 11 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulan EVAS Butik, daha küçük miktarlarda, daha farklı tüpler üretme fırsatı yaratmasının yanında EVAS'ın üretim kapasitesini de yüzde 30 arttırarak yıllık 2 milyon 500 bin adede çıkarmasında anahtar rol oynayacak." dedi.

Aynı zamanda teknoloji, inovasyon, çeviklik, esneklik ve hız gibi konularda da kendilerini daha güçlü kılacak bir tesis olduğunu belirten Sak, "Kısa-orta vadede mevcut pazarlarda yerimizi güçlendirip, yeni pazarlara açılarak üretim ve satışımızı artıracak, uzun vadede ise dünya lideri olmak gibi hedeflerimize önemli katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

EVAS Butik tesisi öncesinde de mevcut tesislerin modernizasyonuna yatırım yaptıklarını belirten Sak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EVAS olarak kurulduğumuz günden bu yana her konuda kendimizi sürekli yeniliyoruz. EVAS Butik tesisimizin kuruluşu öncesinde başta EVAS MASS olmak üzere mevcut tesislerimizde teknoloji yatırımı yaptık. Ancak esas ve en büyük yatırımımız daima insana yaptığımız yatırımlarımız oldu. EVAS Akademi ile son iki yılda beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımıza verdiğimiz eğitim, yıllık 5 bin saatin üzerinde ve bunu daha da yukarılara taşıyacağız. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusuna da standartların üzerinde büyük bir hassasiyetle yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu alanlardaki hedefimiz 0 müşteri şikayeti, 0 iş kazası."





- Yeni tesis 11 bin metrekarelik alana kuruldu





EVAS yeni tesisi ile birlikte hem kapasitesini yaklaşık yüzde 30 arttıracak, hem de butik üretim gerçekleştirecek.

Şirket, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 50 milyondan fazla tüp imalatının yarısından fazlasını, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgesi ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor.

Yeni tesis ile birlikte EVAS, yüksek sayılardaki seri üretimlerin yanı sıra daha düşük sayıda butik sayılabilecek üretimler de gerçekleştirebilecek.

Pendik Kurtköy'de 4 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 11 bin metrekarelik bir alanda kurulan yeni tesisin açılışı ile birlikte EVAS, toplam üretim alanını yaklaşık 40 bin metrekarelik bir büyüklüğe ulaştırdı.

2019 yılında mevcut üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 30 arttırarak 2 milyon 500 bin adedin üzerine taşıyacak EVAS, aynı zamanda 130 yeni çalışan için istihdam fırsatı yaratacak.