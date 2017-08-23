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"LPG'li araç kullanımı daha çok teşvik edilmeli"

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu sağlayan LPG'li araç kullanımı daha çok teşvik edilmeli" - "Yüzde 95 verimlilik sağlayan ve diğer yakıtlar gibi yanma sırasında kurum üretmeyen LPG'ye zam yerine teşvik yapılmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin LPG'li araç kullanımında dünya sıralamasında Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu sağlayan LPG'li araç kullanımı daha çok teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, LPG'nin çevreci bir yakıt olduğunu ve sera gazı azaltımını desteklediğini vurguladı.

Türkiye'de LPG'li araç kullanımının gittikçe yaygınlaştığını kaydeden Palandöken, "Dünya sıralamasında LPG kullanımında Güney Kore’den sonra ikinci büyük pazara sahibiz. Ülkemizi sırasıyla Polonya, İtalya, Avusturalya ve Rusya takip ediyor. 7 bin 700 LPG istasyon sayısıyla ise dünyada birinciyiz. Bu yaygın kullanım ve pazardaki sıralamamızı daha üst seviyeye çıkartmak için özellikle fabrikasyon LPG'li araç üretimi artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı LPG'li araç sayısının 4 milyon 526 bin 710'a ulaştığına işaret ederek, "Dünya sıralamasında LPG'li araç kullanımında Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer alan ülkemizi Polonya izliyor. Hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu sağlayan LPG’'i araç kullanımı daha çok teşvik edilmeli. Yüzde 95 verimlilik sağlayan ve diğer yakıtlar gibi yanma sırasında kurum üretmeyen LPG'ye zam yerine teşvik yapılmalı. Enerji tasarrufu ve çevre kirliliğinin önlenmesine de büyük katkı sağlamış olunur." ifadelerini kullandı.












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Enerji TasarrufuLPG'li Araç KullanımıSera Gazı AzaltımıTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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