Lüks motoryata 160 bin litre yakıt ikmali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Cloudbreak" isimli motoryata, 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Bodrum Limanı'nda demirli 72 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.
Lüks motoryata, tankerlerle 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa ve spor salonu da bulunan yat, iskeleye yanaştırılmasından 7,5 saat sonra hareket etti.
İki gün önce Bodrum açıklarına demirlediğinde yatın üzerindeki helikopterin, yurt dışına hareket ettiğinde olmadığı görüldü.