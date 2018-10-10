Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Lüks motoryata 160 bin litre yakıt ikmali

- Bodrum'da demirli 72 metre uzunluğundaki "Cloudbreak" isimli motoryata tankerlerle yakıt ikmali yapıldı

Lüks motoryata 160 bin litre yakıt ikmali
banner17

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Cloudbreak" isimli motoryata, 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Bodrum Limanı'nda demirli 72 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Lüks motoryata, tankerlerle 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa ve spor salonu da bulunan yat, iskeleye yanaştırılmasından 7,5 saat sonra hareket etti.

İki gün önce Bodrum açıklarına demirlediğinde yatın üzerindeki helikopterin, yurt dışına hareket ettiğinde olmadığı görüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BodrumIkmalMotoryatYakıt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1