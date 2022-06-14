Lüks tasarımda Avrupalı rakiplerini geride bırakıyor

Mimar Şerif Soğukbulak, Avrupa gece hayatının önemli merkezlerinden olan Londra’da sıra dışı restoranlar, gece kulüpleri ve lüks mekanlar tasarlıyor. Özellikle “high-end” projelerde aranan isim haline gelen deneyimli mimar, Frankfurt merkezli “Richas Interior” şirketi aracılığı ile Avrupa’ya lüks mimari ihraç ediyor. Geçtiğimiz iki yıl içinde Londra ve Rotterdam’da büyük projeler hayata geçiren Richas Interior, 2023 yılında Avrupa’nın prestijli tasarım ödüllerinde Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

“AVRUPALI RAKİPLERİMİZİN CESARET EDEMEDİĞİ TASARIMLARA İMZA ATIYORUZ”

Şerif Soğukbulak, Richas Interior ile tasarladıkları restoran, lounge ve gece kulüplerinin kısa sürede ünlü mekanlar haline geldiğini söyledi. Müşterilerinin bulunduğu ülkenin kültürüne ve müşteri talepleri çerçevesinde her ülkenin ekolüne uygun mimari ve tasarım projeleri ürettiklerine vurgu yapan Soğukbulak, “Körfez ülkelerinde halihazırda var olan başarımızı ve ünümüzü artık Avrupa’ya taşıyoruz. Avrupa ülkelerinde coğrafyaya, kültürel değerlere ve hakim estetik anlayışına uygun mekanlar tasarlıyoruz. Yani Türk işçiliğini ve tasarımlarımızı Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Farklı estetik anlayışlara sahip Doğu ve Batı ekolleri çerçevesinde tasarım çözümleri üreten global bir firmayız” ifadelerini kullandı.

Şerif Soğukbulak, Avrupalı rakiplerinin kalıplaşmış tasarım anlayışları çerçevesinde cesaret edemedikleri özgün ve sıra dışı tasarımları hayata geçirebildiklerini vurgulayarak, Richas Interior’ın, bu özelliği ile rakiplerinin bir adım önünde olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Richas Interior ile fonksiyonel, konforlu ve göz alıcı dekorlar tasarlıyoruz. Müşterilerin mekanda bulundukları her an keyif alacakları mekanlar tasarlama fikri ile bir tasarım ofisi olarak kurduğumuz Richas’ın özgün ve özgür tasarımları, Avrupa’da büyük ilgi görüyor. İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinde rakiplerimizin cesaret edemediği özgün tasarımlara imza atıyoruz”

“INFLUENCER’LARIN FOTOĞRAF IÇİN AKIN ETTİĞİ MEKANLAR TASARLIYORUZ”

Soğukbulak, günümüzdeki mekan tasarımlarında, insanların kendini mekanda iyi hissetmesinin yanında sosyal medyada pazarlanabilir olmasına da dikkat edildiğini kaydederek, “Mekanlar artık fotoğraf kadrajları için kullanılabilecek, influencer’ların ya da ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları için bir sahne olabilecek özellikler taşımalı. Mekan sahipleri, özellikle sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf çekimlerinde fon olarak kullanabileceği özellikler içeren tasarımlar istiyor. Böylece müşterileri için mekanlarını uygun ortamlar olarak sunabiliyorlar, pazarlayabiliyorlar. Tasarımlarımızda buna özen gösteriyoruz ve kısa süre içinde hayata geçirdiğimiz projeler, ünlülerin ve influencer’ların akınına uğruyor. Özellikle Londra’da uygulaması tamamlanan ve kapılarını ziyaretçilerine açan projelerimiz, Londralıların favori eğlence mekanları arasına girdi” dedi.

“MİMARİ UYGULAMALARDA HER ŞEY TÜRKİYE’DEN İHRAÇ EDİLİYOR”

Avrupa’daki lüks mekan uygulamalarında kullandıkları mobilyalardan dekorlara her ürünün Türkiye’den ihraç edildiğini; mekan tasarımlarında da Türk mimar ve tasarımcıların imzası olduğunu vurgulayan Şerif Soğukbulak, “Richas Interior; konsept geliştirmeden tasarıma, ince işçilikten lojistiğe kadar tüm süreci baştan sona sahipleniyor. Bir mekanın tasarımında kullanılan her bir dekoratif objenin üretilmesi, tedarik edilmesi, tırlarla transfer edilmesi ve mekanda uygulanması gibi bir operasyonu üstleniyoruz. Altından ancak büyük bir ekibin kalkabileceği, sürecin büyük bir özenle ve titizlikle planlanmasını gerektiren zahmetli bir süreç. Türkiye’de tasarım ve üretim ayağında güçlü bir networkümüz var. İş ortaklarımızın da özverisiyle Avrupa’daki operasyonlarımızı başarıyla yürütüyoruz” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Müşterilerin hiçbir şeyi düşünmesine ve uğraşmasına gerek kalmıyor. ‘Biz tasarımı yaptık, ürünleri nereden bulursanız bulun' demiyoruz. Konsept tasarımdan en sonra giydirmelere kadar her şeyi hazırlıyor, teslim ediyoruz. Heykelleri, mobilyaları, dekoratif objeleri, dekor tamamlayıcı ürünleri biz üstleniyoruz”

ArtStyle Mimarlık aracılığıyla Türkiye’de ve pek çok ülkede lüks malikaneler inşa eden Şerif Soğukbulak, tasarım ofisi Richas Interior’ın, sadece exclusive ticari projelere odaklandığını belirtti. Şirket bünyesinde 30’dan fazla donanımlı mimar bulunduğuna işaret eden mimar, ofiste, bütün projelerde kullanılan ürün ve materyallerin, iç ve dış mimari uygulamaların gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.