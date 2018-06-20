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Lüks yat "Queen Miri" Marmaris'te

- Haftalık kirası yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilen 92 metre uzunluğundaki mega yat Marmaris'e geldi

Lüks yat

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e, Queen Miri isimli mega yat geldi.

Otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi milyarder iş adamı Amerikalı Sheldon Adelson'a ait olduğu belirtilen 92 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı'na bağlandı.

Yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor. Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu, WIFI bağlantısı bulunuyor.

Yatın haftalık kirasının yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.


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"Queen Miri"MarmarisMega YatMuğla
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