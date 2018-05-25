Lüleburgazlı Girişimciler Başarıya Doymadı Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan “Yeni İşim Girişim Programı”nın finalinde birçok yenilikçi proje, Silikon Vadisi’ne gitme hedefiyle yarıştı. Yarışmanın birincisi Lüleburgaz’dan TR Cari isimli projesiyle katılan Erdem Hilmi Küçükköse oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yeni İşim Girişim Programı” kapsamında teknoloji dünyasında dair çeşitli alanlarda yenilikçi uygulamalara imza atan projeler yarıştı. Kırklareli Eski Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Özgür Özgencer üstlendi. Finale katılan davetlilerin arasında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve il protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve basın mensubu da yer alarak yoğun ilgi gösterdi.



Yeni İşim Girişim Programı kapsamında finale kalan 10 tane gelecek vadeden proje, Silikon Vadisi’ne gitme hayaliyle Demo Day etkinliğinde sunum yaptı. Girişimcilik sektörünün bilinen isimlerinden oluşan jüri, projeleri teknik bilgi yeterliliği, iş fikrinin değeri ve büyüme potansiyeli gibi kriterlere bağlı kalarak değerlendirdi. Yarışmanın sonunda Lüleburgazlı Erdem Hilmi Küçükköse birinci olarak Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Altıncı sırada yer alan Lüleburgazlı Burak Patır, Kaan Köse ve Ünal Özyurt ise altı aylık mentor desteğinden yararlanma fırsatı yakaladı.



Yarışmada birincilik ödülü kazanan Erdem Hilmi Küçükköse’nin TR Cari isimli projesi, bir işletmenin ön muhasebe ve iş süreçlerini tek noktadan yönetebileceği bulut tabanlı bir online yazılım. Müşteri, Cari Hesap ve İş Takip Programı olan TR Cari, işletmelerin ön muhasebe konusunda temel ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayabiliyor. E-fatura, e-arşiv, dokümantasyon, takvim yönetimi gibi işlevlere sahip TR Cari sayesinde işletmeler yönetim, raporlama ve analizi tek platform üzerinden gerçekleştirerek bütçe ve zaman noktalarında avantaj elde ediyor.

Burak Patır, Kaan Köse ve Ünal Özyurt tarafından geliştirilen Locatiway ise insanların harita üzerinden sosyalleşmesini sağlayan bir mobil uygulama. Uygulama üzerinden profil düzenleyebilen kullanıcılar, GPS aracılığıyla haritadan benzer ilgi alanlarına sahip diğer kullanıcılarla etkileşime geçerek sosyalleşebiliyor. Uygulamayı sanal ve gerçek dünya arasında bir köprü olarak değerlendiren Patır, Köse ve Özyurt, insanların teknoloji bağımlığını yenerek gerçek hayatta sosyalleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.



Lüleburgaz Belediyesi’nin kentin sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmesi hedefiyle hayata geçirdiği Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’ndeki eğitimlerden ve kuluçka merkezinden yararlandıklarını dile getiren girişimciler, projelerinin gelişimine gerekli desteği sağladığı için Lüleburgaz Belediyesi’ne teşekkürlerini sundular.

