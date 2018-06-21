M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,29 artarak 1 trilyon 910,2 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Haziran ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 2,29 artışla 1 trilyon 910 milyar 220 milyon 259 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 867 milyar 430 milyon 915 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,47 artarak 202 milyar 215 milyon 254 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,07 artışla 189 milyar 219 milyon 719 bin liraya yükseldi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 yükselerek 737 milyar 559 milyon 372 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,71 artarak 577 milyar 331 milyon 121 bin lira oldu.