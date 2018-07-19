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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,13 artarak 1 trilyon 907,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 13 Temmuz ile...

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,13 artarak 1 trilyon 907,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 907 milyar 82 milyon 129 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 867 milyar 310 milyon 678 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,8 artarak 193 milyar 175 milyon 995 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 4,22 düşüşle 176 milyar 108 milyon 339 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,9 yükselerek 757 milyar 799 milyon 414 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,05 artarak 583 milyar 709 milyon 442 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3Para Arzı
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