Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar samsun ekonomi Eto Haseki Samsun Piazza
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 1 trilyon 911 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Temmuz ile biten...

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 1 trilyon 911 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Temmuz ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,21 artışla 1 trilyon 911 milyar 7 milyon 392 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 907 milyar 82 milyon 129 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,40 artarak 193 milyar 950 milyon 240 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,21 yükselişle 179 milyar 993 milyon 516 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,58 gerileyerek 753 milyar 423 milyon 205 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,42 artarak 586 milyar 178 milyon 469 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5