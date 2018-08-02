M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,42 artarak 1 trilyon 919 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 27 Temmuz ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,42 artışla 1 trilyon 919 milyar 19 milyon 354 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 911 milyar 24 milyon 418 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,48 azalarak 193 milyar 14 milyon 132 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,33 azalışla 179 milyar 395 milyon 402 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,59 artarak 757 milyar 848 milyon 647 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,64 yükselişle 589 milyar 953 milyon 890 bin lira oldu.