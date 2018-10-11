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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,09 artarak 2 trilyon 82,3 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Ekim'de M3...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,09 artarak 2 trilyon 82,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 82 milyar 264 milyon 934 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 80 milyar 428 milyon 515 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,01 azalarak 169 milyar 896 milyon 232 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 3,38 düşüşle 228 milyar 478 milyon 552 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,84 artışla 792 milyar 587 milyon 217 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,45 yükselişle 704 milyar 547 milyon 82 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
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