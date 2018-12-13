M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,81 artarak 1 trilyon 969,7 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 7 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 1,81 artışla 1 trilyon 969 milyar 725 milyon 367 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, 30 Kasım ile biten haftada 1 trilyon 934 milyar 772 milyon 521 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,26 azalarak 158 milyar 479 milyon 482 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 4,05 artarak 205 milyar 302 milyon 453 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,02 artışla 799 milyar 136 milyon 681 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 4,19 yükselerek 637 milyar 642 milyon 68 bin lira oldu.



