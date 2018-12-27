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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,14 artarak 1 trilyon 981,5 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Aralık'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,14 artarak 1 trilyon 981,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 0,14 artışla 1 trilyon 981 milyar 466 milyon 479 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 14 Aralık ile biten haftada 1 trilyon 978 milyar 719 milyon 554 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,89 artarak 169 milyar 789 milyon 600 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,90 yükselerek 212 milyar 621 milyon 727 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,57 azalışla 798 milyar 529 milyon 991 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,63 azalışla 631 milyar 957 milyon 646 bin lira oldu.

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M3 Para ArzıTCMB
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