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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 artarak 1 trilyon 999,2 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 4 Ocak'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 artarak 1 trilyon 999,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 4 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,55 artışla 1 trilyon 999 milyar 186 milyon 941 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 28 Aralık 2018'de 1 trilyon 988 milyar 293 milyon 250 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 10,15 azalarak 157 milyar 911 milyon 814 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,91 düşüşle 211 milyar 469 milyon 590 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,55 artışla 809 milyar 632 milyon 933 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,48 yükselerek 652 milyar 700 milyon 397 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
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