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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,49 artarak 2 trilyon 8,9 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 11 Ocak'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,49 artarak 2 trilyon 8,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 11 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,49 artışla 2 trilyon 8 milyar 927 milyon 104 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 4 Ocak 2019'da 1 trilyon 999 milyar 186 milyon 941 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,39 artarak 158 milyar 527 milyon 278 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,54 yükselişle 212 milyar 615 milyon 985 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,39 azalışla 806 milyar 473 milyon 423 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,48 yükselerek 662 milyar 385 milyon 313 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
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