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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,40 artarak 2 trilyon 6,9 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 8 Şubat'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,40 artarak 2 trilyon 6,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 8 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,40 artışla 2 trilyon 6 milyar 892 milyon 863 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 1 Şubat'ta 1 trilyon 998 milyar 834 milyon 487 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,96 azalarak 161 milyar 366 milyon 750 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,85 yükselişle 221 milyar 370 milyon 536 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,18 artarak 792 milyar 258 milyon 374 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,08 yükselerek 656 milyar 917 milyon 490 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
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