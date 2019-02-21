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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 2 trilyon 29,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 15 Şubat'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 2 trilyon 29,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 15 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 1,11 artışla 2 trilyon 29 milyar 142 milyon 135 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 15 Şubat'ta 2 trilyon 6 milyar 892 milyon 863 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 8,07 artarak 174 milyar 396 milyon 143 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,93 yükselişle 223 milyar 431 milyon 122 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,70 azalarak 786 milyar 682 milyon 8 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,23 yükselerek 665 milyar 13 milyon 799 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
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