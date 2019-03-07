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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,49 artarak 2 trilyon 48 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 1 Mart'ta...

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,49 artarak 2 trilyon 48 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 1 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,49 artışla 2 trilyon 48 milyar 40 milyon 591 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 22 Şubat'ta 2 trilyon 38 milyar 54 milyon 16 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,38 azalarak 173 milyar 445 milyon 537 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,26 gerileyerek 226 milyar 738 milyon 268 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,66 azalarak 775 milyar 613 milyon 332 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,99 yükselerek 678 milyar 415 milyon 528 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
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