Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin atasehir
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,50 artarak 2 trilyon 123,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre,15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 8 Mart'ta 2 trilyon 71 milyar 702 milyon 607 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 9,39 artarak 184 milyar 127 milyon 290 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,77 artarak 235 milyar 662 milyon 258 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 779 milyar 644 milyon 682 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,03 yükselerek 718 milyar 63 milyon 109 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5