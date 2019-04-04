M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,67 artarak 2 trilyon 157,1 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 29 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 157 milyar 53 milyon 751 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, 22 Mart'ta 2 trilyon 142 milyar 703 milyon 136 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,70 azalarak 183 milyar 341 milyon 394 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 9,58 artışla 264 milyar 672 milyon 975 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 2,26 azalarak 762 milyar 727 milyon 232 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,35 yükselerek 736 milyar 168 milyon 942 bin lira oldu.



