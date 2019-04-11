Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa 1208 930
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 5 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,03 artışla 2 trilyon 157,7 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,03 artarak 2 trilyon 157,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,03 artışla 2 trilyon 157 milyar 663 milyon 739 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 29 Mart'ta 2 trilyon 157 milyar 53 milyon 751 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,94 azalarak 168 milyar 780 milyon 818 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,76 azalışla 254 milyar 724 milyon 837 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,30 azalarak 760 milyar 428 milyon 741 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,92 yükselerek 757 milyar 640 milyon 740 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5