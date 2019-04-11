M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,03 artarak 2 trilyon 157,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,03 artışla 2 trilyon 157 milyar 663 milyon 739 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 29 Mart'ta 2 trilyon 157 milyar 53 milyon 751 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,94 azalarak 168 milyar 780 milyon 818 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,76 azalışla 254 milyar 724 milyon 837 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,30 azalarak 760 milyar 428 milyon 741 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,92 yükselerek 757 milyar 640 milyon 740 bin lira oldu.