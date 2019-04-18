Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin Trabzon LOCARD
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 12 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 187,7 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 187,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 12 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 187 milyar 672 milyon 500 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 5 Nisan'da 2 trilyon 161 milyar 884 milyon 506 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,72 artarak 175 milyar 61 milyon 565 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,59 artışla 256 milyar 225 milyon 911 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,23 yükselerek 762 milyar 152 milyon 654 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,32 artışla 771 milyar 945 milyon 519 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Para Ve Banka IstatistikleriM3Para ArzıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5