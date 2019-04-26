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M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 19 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,73 artışla 2 trilyon 225,6 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,73 artarak 2 trilyon 225,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 19 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,73 artışla 2 trilyon 225 milyar 596 milyon 874 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 12 Nisan'da 2 trilyon 187 milyar 672 milyon 500 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,62 artarak 181 milyar 395 milyon 977 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,17 artışla 259 milyar 228 milyon 423 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,67 yükselerek 774 milyar 891 milyon 945 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,86 artışla 786 milyar 269 milyon 679 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı
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