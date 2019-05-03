Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 26 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 240,6 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,67 artarak 2 trilyon 240,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 26 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 240 milyar 589 milyon 216 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 19 Nisan'da 2 trilyon 225 milyar 596 milyon 874 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,14 azalarak 179 milyar 333 milyon 728 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,64 artışla 263 milyar 487 milyon 622 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,62 yükselerek 779 milyar 727 milyon 399 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,75 artışla 792 milyar 200 milyon 750 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para ArzıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5