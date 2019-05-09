M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 artarak 2 trilyon 248,3 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 3 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 2 trilyon 248 milyar 326 milyon 208 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, 26 Nisan'da 2 trilyon 240 milyar 613 milyon 615 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,38 azalarak 175 milyar 68 milyon 177 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,83 artışla 265 milyar 670 milyon 593 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,99 yükselerek 787 milyar 453 milyon 830 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,26 artışla 794 milyar 245 milyon 683 bin lira oldu.

