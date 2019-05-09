Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 3 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 2 trilyon 248,3 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 artarak 2 trilyon 248,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 3 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 2 trilyon 248 milyar 326 milyon 208 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 26 Nisan'da 2 trilyon 240 milyar 613 milyon 615 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,38 azalarak 175 milyar 68 milyon 177 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,83 artışla 265 milyar 670 milyon 593 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,99 yükselerek 787 milyar 453 milyon 830 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,26 artışla 794 milyar 245 milyon 683 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5