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M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 10 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 2,17 artışla 2 trilyon 297,2 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,17 artarak 2 trilyon 297,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 10 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 2,17 artışla 2 trilyon 297 milyar 170 milyon 694 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 3 Mayısta 2 trilyon 248 milyar 326 milyon 208 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,52 azalarak 172 milyar 399 milyon 440 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 5,65 artışla 280 milyar 676 milyon 127 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,34 düşerek 784 milyar 763 milyon 401 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 5,22 artışla 835 milyar 716 milyon 716 bin lira oldu.

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M3M3 Para Arzı
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