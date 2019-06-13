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M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 7 Haziran'da M3 para arzı yüzde 0,01 artışla 2 trilyon 273,9 milyar liraya çıktı

M3 para arzı arttı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,01 artarak 2 trilyon 273,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 7 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,01 artışla 2 trilyon 273 milyar 901 milyon 746 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 31 Mayıs'ta 2 trilyon 273 milyar 653 milyon 620 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 9,86 azalarak 175 milyar 273 milyon 606 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,68 artışla 286 milyar 80 milyon 973 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,75 yükselerek 775 milyar 852 milyon 541 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,01 azalarak 795 milyar 772 milyon 836 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı
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