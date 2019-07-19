Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi food istanbul mersin
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

M3 para arzı arttı

- TCMB verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 248 milyar liraya yükseldi

M3 para arzı arttı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 248 milyar lira seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 247 milyar 971 milyon 517 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 5 Temmuz'da 2 trilyon 221 milyar 626 milyon 942 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,62 artarak 180 milyar 999 milyon 249 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,01 artışla 279 milyar 541 milyon 58 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,87 artışla 792 milyar 694 milyon 907 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,25 yükselerek 765 milyar 84 milyon 76 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3TCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5