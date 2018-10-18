M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,56 azalarak 2 trilyon 70,6 milyar lira seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre,12 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,56 azalışla 2 trilyon 70 milyar 611 milyon 425 bin liraya indi. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 82 milyar 264 milyon 934 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalarak 169 milyar 721 milyon 785 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,03 düşüşle 228 milyar 402 milyon 453 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,29 artışla 794 milyar 888 milyon 185 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,28 gerileyerek 695 milyar 514 milyon 917 bin lira oldu.

