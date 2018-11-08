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M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 azalarak 2 trilyon 4,8 milyar lira seviyesine geriledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 2 Kasım'da M3...

M3 para arzı azaldı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 azalarak 2 trilyon 4,8 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 2 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 1,19 azalışla 2 trilyon 4 milyar 792 milyon 472 bin liraya indi.

M3 para arzı, 26 Ekim ile biten haftada 2 trilyon 28 milyar 975 milyon 589 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,7 azalarak 161 milyar 64 milyon 765 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,14 düşüşle 215 milyar 931 milyon 599 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,56 artışla 795 milyar 478 milyon 177 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,98 azalışla 657 milyar 178 milyon 758 bin lira oldu.

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