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M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,76 azalarak 1 trilyon 934,7 milyar lira seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 30 Kasım'da...

M3 para arzı azaldı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,76 azalarak 1 trilyon 934,7 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 30 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 1,76 azalışla 1 trilyon 934 milyar 730 milyon 85 bin liraya indi.

M3 para arzı, 30 Kasım ile biten haftada 1 trilyon 969 milyar 445 milyon 399 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,20 artarak 165 milyar 531 milyon 28 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 4,33 gerileyerek 197 milyar 306 milyon 26 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,10 azalışla 791 milyar 36 milyon 105 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,53 gerileyerek 611 milyar 986 milyon 595 bin lira oldu.


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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
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